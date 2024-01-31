Антикризисный оберег
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Желаю достатка и успеха
Анимационная открытка Радости в каждом мгновении
Удивительная открытка с пожеланиями для тебя
Счастья и любви вам в подарок
Открытка Радуйся всему, что тебя окружает!
Открытка пусть в душе поет весна
Открытка Пусть Вашу душу трогает весна
Прекрасному человеку с пожеланиями счастья и благополучия
Всё будет хорошо а удача впереди
Благополучия и добра
Успехов и удачи тебе
Открытка пожелания здоровья родным
Пусть голубеют небеса
Желаю вам - большой безграничной любви и огромного вселенского счастья
Пусть деньги летят как ураган к тебе
Освещай всех своей улыбкой
Открытка для тебя с любовью
Пусть в этот день тебе повезет и задуманное обязательно сбудется