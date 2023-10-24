Не хандрите! Хандре нет места, когда вокруг такие краски

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Антикризисный талисман для тебя
Классная открытка с розой Прекрасного настроения!
Открытка Будьте счастливы каждую минуту!
Прекрасная открытка пушистой вам зимы
С наилучшими пожеланиями от сердца
Пусть деньги только множатся
Красочная открытка с пёсиком, желаю счастья вам
Желаю счастье вот и всё
Очаровательная открытка Гармонии в душе! Будь на позитиве
Желаю счастья - вот и всё
Прекрасная открытка материального благополучия
Пусть цели достигаются всегда
Роскошная открытка с желтой розой Всех благ!
Красотуле
Изящная открытка с совушкой Удачи во всем!
Желаю ярких счастливых дней тебе
Оригинальное пожелание счастья
С красивыми пожеланиями
Волшебная анимационная открытка Не усложняйте! Просто живите
Шикарная открытка Счастливых мгновений! С леопардом
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