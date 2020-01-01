Береги себя, пожалуйста! Без тебя мне будет очень плохо
Береги себя! Будь всегда бодрым и не болей
Хорошая открытка Мирного неба! Берегите себя
Изумительная открытка Берегите себя! С сердечком
Восхитительная открытка Будьте всегда здоровы
Сверкающая открытка Береги себя! Не болей
Чудесная открытка с котиком Береги себя
Красочная открытка с апельсинкой Береги себя
Превосходная открытка с сердечком Береги себя
Классная открытка с кошкой Береги себя
Чудесная открытка с планетой Береги себя
Открытка береги себя и свое здоровье
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