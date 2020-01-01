Поздравления для мужчин в 23 февраля
С праздником мужества, славы и силы
С двадцать третьим февраля поздравляю
Мы гордимся вами мужчины, с праздником вас
Хочу пожелать вам силы духа, с праздником мужчины
Защитникам родины, честь и хвала
За блеск в глазах, за сталь в делах, с 23 февраля
С днём защитника отечества
Здравствуйте!
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