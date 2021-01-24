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Поздравление С Днём Объятий

Открытка поздравление с днём объятий
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С Днём Объятий 21 Января

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С Днем Объятий поздравляю я сердечно

Открытка в день объятий тебя я обнимаю

В день объятий тебя я обнимаю

Открытка обниму тебя я крепко

Обниму тебя я крепко

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Живая открытка день объятий

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Мерцающая открытка в день объятий

Открытка с днём объятий! крепко обнимаю

С Днём Объятий Крепко Обнимаю

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