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Хорошего настроения хочу пожелать
Добрая и сердечная открытка Пусть в душе будет первый подснежник
Открытка Радуйся всему, что тебя окружает!