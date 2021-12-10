Блестящая открытка на Новый Год
Новый год приходит к нам И шагает по домам
Пусть Новый год добро несет
Замечательная открытка с новым годом
Поздравляю с новым годом
Пусть этот год будет полон радости и счастья! С Новым годом
Классного нового года и уюта
Сверкающая открытка на Новый Год
С новым годом любви и добра
Поздравляю я подружку с новым годом
Пусть в новом году всё исполнится
С Новым годом
С новым годом с новым счастьем
С последним вздохом декабря
С Новым годом снеговик
Чтоб все мужчины стали Дедами Морозами
Картинка сказочного нового года
Открытка с новым годом желаю чудес
Новогодних вам сюрпризов