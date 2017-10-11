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С Покровом Пресвятой Богородицы, Желаю мира, добра, и счастья

Картинка с покровом пресвятой богородицы! желаю мира, добра, и счастья!
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