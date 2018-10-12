Стихи с Рождеством Христовым

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Пусть Рождество к нам придёт
В день чудесный Рождества вам желаю волшебства
С Рождеством желаю счастья
С великим Рождеством Христовым
С Рождеством
Зажглась звезда Христос родился, с рождеством
Поздравляем с Рождеством открывайте двери в дом
Красивая открытка Рождество Христово
С наступающим Рождеством Христовым
Трогательная и душевная открытка С Рождеством, дорогие друзья
Оригинальная и необычная открытка С Рождеством
С Рождеством Христовым
С Рождеством дорогие мои
Видео открытка Рождество Христово
С Рождеством христовым поздравляю вас
С Рождеством вас
Здравствуйте!
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