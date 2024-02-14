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Букет для самой красивой
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Оригинальная открытка с желтыми розами От чистого сердца
Красивая открытка с розами для тебя
Для вас! Розы - символ красоты и процветания!
Этот букет, как послание тепла и любви
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Ласковая и мирная анимационная открытка Для тебя
Открытка Ты как принцесса, так прекрасна, так удивительна, мила
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Это тебе, С любовью
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Букетик для тебя
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