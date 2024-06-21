Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Good Morning

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Милая открытка Желаю яркого солнца, мирного неба, море цветов

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Лучики солнца настроения поднимут

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Симпатичная открытка Чтоб у тебя все было классно

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Нежная открытка Душевного тепла! С чаем и цветами

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Хочу вам подарить хорошее настроение

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Открытка с советом дня для настроения

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Блестящая картинка безоблочного счастья

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Прекрасного настроения

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Хорошая открытка Солнечного настроения

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Прекрасная открытка с одуванчиками Хорошего настроения!

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Сотрите серый цвет из своей жизни и зажгите цвета, которые у вас внутри

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Эффектная открытка Всегда чудного настроения! С собачкой

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Открытка желтые тюльпаны и пожелания

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Не подгоняйте жизнь, не торопите, она сама, что нужно принесет

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Береги себя, пожалуйста! Без тебя мне будет очень плохо