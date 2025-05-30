Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Good morning

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Пожелание счастья в стихах

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Счастья длиной в целую жизнь

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Теплая и дружеская гиф-открытка Вкусного настроения

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Милая открытка Улыбок, солнца, радости

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Моей подруге желаю самого большого счастья

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Картинка мирного неба

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Открытка мир вашему дому

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С наилучшими пожеланиями

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Пусть день за днём везёт тебе во всём

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Больших успехов

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Сверкающая открытка с розой Самой очаровательной!

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Желаю вам всех благ

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Открытка с пожеланиями добра

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Прекрасного желаю настроения

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Супер открытка Классного настроения желаю я тебе!

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Этот цветочек тебе на счастье

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Вот тебе малинка не болей

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Открытка пусть здоровье вернётся