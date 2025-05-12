Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть каждый твой день будет украшен цветами

Postcard пусть каждый твой день будет украшен цветами
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Без слов, но от всей души

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Цветы - роскошный дар природы, душа завяла бы без них

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Ты цветочек мой возьми и улыбку подари

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Удивительная открытка для тебя, с красивыми цветами

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Цветы нам дарят настроение и пробуждают вдохновение

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