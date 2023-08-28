Каждая светлая мысль - это цветок! Балуйте себя нежными букетами

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Супер открытка Везет всегда пусть и во всем!
Шикарная картинка с цветами Тебе без повода
Для тебя розы и конфеты
Волшебная открытка с красными розами От меня
Для тебя розы с любовью
Нежная открытка с красивым букетом Для тебя
Роскошная открытка с нежными розами Для тебя!
Сверкающая открытка Тебе цветы от всей души!
Красивый букет роз
Нежная открытка с розами Для шикарной красотки!
Красивая открытка с разноцветными цветами Для тебя
Вам просто так
Прекрасный букет для тебя
Превосходная открытка с цветочками С нежностью
Милая открытка для тебя
Плейкаст розы
Просто, но от души
Красивая открытка роза для тебя
Нежный букет для самой милой
Кот и Розы
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