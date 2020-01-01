Цитрусовое пирожное для тебя
Вкусного дня
Будьте счастливы мои друзья
Для тебя вкусняшка
Для тебя ягодка малинка
Приятного дня от меня
Витаминного денёчка
Угощайся клубникой
Завтрак для тебя
Угощайся сладким
Угощение для тебя
Угощайся для тебя
Приглашаю на чаек
Вкусные фрукты для тебя
Угощайся виноградом
Пусть всё будет в шоколаде
Витаминчики для тебя
Угощаю с любовью
Для тебя вкусно и с любовью
Фрукты вкусные продукты
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