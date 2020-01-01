Россия - Уругвай (25 Июня, 17:00)
С победой России
Стадион "Калининград", Калининград, Россия
Стадион "Екатеринбург Арена", Екатеринбург, Россия
Стадион "Фишт", Сочи, Россия
Стадион "Ростов Арена", Ростов-на-Дону, Россия
Стадион "Нижний Новгород", Россия, Нижний Новгород
Стадион "Мордовия Арена", Саранск, Россия
Стадион "Самара Арена", Самара, Россия
Стадион "Казань Арена", Россия, Казань
Стадион "Волгоград Арена", Волгоград, Россия
Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург, Россия
Стадион "Открытие Арена", Россия, Москва
Стадион "Лужники", Россия, Москва
Сборная Бельгии
Сборная Саудовской Аравии
Сборная Уругвая
Сборная Туниса
Сборная Швейцарии
Сборная Швеции
Сборная Испании
Сборная Сербии
Сборная Сенегал
Сборная России
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