Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Нужное - сбудется, верное - сложится, лишнее, глупое - смоется временем

Picture нужное - сбудется, верное - сложится, лишнее, глупое - смоется временем
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