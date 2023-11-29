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Открытки 10 декабря
Вечного достатка
Неповторимая открытка с голубем Мирного неба
Эмоциональная и оригинальная гиф-открытка с цветами Чудесного настроения
Как можно чаще улыбаться
Удачного дня и добрых улыбок
Сладкая открытка с конфетками Для настроения!
Супер открытка отличного зимнего настроения
Hаполняй день яркими красками
Открытка с пожеланиями, желаю мира на замле
Пусть в этом волшебном месяце осуществятся все ваши мечты
Чудесного зимнего дня! Снежных красот! Сказочного настроения
Кофейного настроения
Я дарю вам улыбку Берите её
Милая открытка Тепла и уюта! Скоро весна
Необычного тебе настроения
Изысканная открытка Радости, мира, добра и гармонии!
Пусть будет жизнь ковром из роз
Поделись улыбкою своей
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