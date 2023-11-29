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Открытки 10 декабря
Прикольная зимняя открытка Счастья и здоровья вам!
Открытка яркого настроения
Пусть голубеют небеса
Заботливая открытка с мишкой Сохраняйте душевный свет!
Я в гости к вам сегодня зашла
Открытка Будьте счастливы каждую минуту!
Счастье на счастье
Красивая открытка хорошего дня с оленям
Гиф-открытка И Мира Вам и радости! И счастья!
Красивая открытка Цените каждое мгновение жизни!
Прекрасному человеку с пожеланиями счастья и благополучия
Креативно-оригинальная открытка Отличной погоды, приятных новостей
Мира и счастья в ваш дом
Чтоб жилось легко и сладко
Добро пожаловать
Хорошего и цветного настроения
Пусть счастье в окно постучится
Пусть зима принесет надежду и веру на лучшее!
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