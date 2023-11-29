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Открытки 11 декабря
Открытка чудесного настроения с натюрмортом
Cчастливый букет
Пусть каждый день счастливым будет
Мир и счастье в твой дом
Вот тебе малинка не болей
Отличная открытка выздоравливай
Замечательная открытка с солнышком Желаю удачи!
Держи голову в холоде, а ноги в тепле
Красивая картинка зимнего настроения
Чем больше у вас будет желаний, тем больше их сбудется
Любому сердцу хочется тепла
Уникальная открытка Хорошего настроения! С милой собачкой
Картинка с пожеланиями успехов
Тебе букет красивых роз, с приездом
Мира и счастья в ваш дом
Пусть сбудется самое тайное, самое важное, самое заветное
Магический цветок счастья для тебя
Умейте радоваться каждому дню
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