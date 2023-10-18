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13 Ноября
Желаю мира, счастья и добра тебе мой друг
Прикольная картинка хорошего настроения с надписями
Чудесная открытка Счастья всем! С птичкой
Удивительная открытка с пожеланиями, выздоравливай
Милая открытка Цветов, улыбок, нежных слов
Добрая открытка для хорошего настроения
Открытка пусть здоровье вернётся
Открытка пусть всё будет хорошо
Роскошная открытка с желтой розой Всех благ!
Пожелание хорошего настроения
Желаю успехов
Новая открытка выздоравливай
Смешная картинка подруге
Чудесная открытка Хороших друзей и тепла!
Милая открытка Пусть каждое мгновенье дарит счастье и радость
Эмоционально-вдохновляющая открытка Хорошей погоды
Пусть твой дом посетит счастье, любовь и удача
Счастья вашему дому друзья
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