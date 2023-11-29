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Открытки 17 декабря
Нежная и веселая гиф-открытка Создайте себе хорошее настроение
Открытка пусть каждый день дарит приятные сюрпризы
Тебе с нежностью
Счастья, любви и богатства
Классная картинка Настроения отличного!
Желаю много счастья впереди
Открытка мирного неба
Желаю быть всегда счастливыми
Передаю хорошее настроение
Здоровья, счастья и добра всем друзьям желаю я
Нежности и красоты
Музыку для хорошего настроения слушать можно каждый день
Мир и счастья вашему сердцу
Роскошная открытка Отличного настроения! С цветком
Бесподобная открытка Позитива вам!
И даль чиста и воздух свеж... И жизнь пусть будет полною надежд
Счастья всем
Шикарная открытка Желаю счастья и тепла!
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