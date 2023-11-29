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Открытки 2 декабря
Скорого выздоровления и богатырского здоровья
Замечательная открытка с тюльпанами Хорошего настроения!
Картинка цветочного настроения
Открытка хорошего вам дня
Сказочная открытка с цветами Прекрасного настроения!
Улыбка - вещь приятная
Открытка с пожеланиями, желаю мира на замле
Открытка поправляйся и выздоравливай
Ты лучше всех
И даль чиста и воздух свеж... И жизнь пусть будет полною надежд
А я к вам пожелать хорошего настроения
Прикольная картинка хорошего настроения с надписями
Удивительная открытка с пожеланиями
Желаю тебе счастья
Желаю счастья и любви, чтоб исполнялись все мечты
Счастья вам! А снег был тих, как будто слушал душу...
Прекрасная открытка хорошего настроения
Денежное дерево тебе на счастье
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