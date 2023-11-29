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Открытки 21 декабря
Поздравительная открытка желаю мира и благополучия
С приездом тебя поздравляю
Ярко-веселая открытка Чудесных мгновенний
Много счастья и добра тебе желаю
Забавная открытка с ежиком Хорошего настроения
Открытка пушистой вам зимы и счастья
Улыбка всего мира
Сундук на счастье для тебя
Красивая открытка с приездом от меня
Открытка чудесного настроения зимой
Чаще улыбайся и радуйся каждому прожитому дню!
Открытка с пожеланиями с текстом
Мира и добра вам и вашему дому
Прекрасная открытка материального благополучия
Превосходная открытка с сердечком Береги себя
Пусть все в жизни будет благополучно! Успехов и счастья
Самого прекрасного настроения на весь день
Счастья и радости вашему дому
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