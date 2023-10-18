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22 Ноября
Береги себя, пожалуйста! Без тебя мне будет очень плохо
Открытка с деньгами настоящему мужчине
Открытка Мира, добра, любви и радости
Желаю счастья - вот и всё
Я тебе желаю много счастья
Солнечного и яркого настроения желаю
Доброго настроения, отличного самочувствия, невероятного оптимизма
Энергичная анимационная открытка Тебе для настроения
Картинка с пожеланиями в стихах
Просто для настроения
Мира и добра вам и вашему дому
Счастливых моментов
Умопомрачительная открытка Желаю здоровья и хорошего настроения
Желаю вам солнечного вам настроения
Бесподобная открытка Позитива вам!
Красивый букетик для тебя на счастье
Желаю всем счастья и добра
Желаю огромное счастье
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