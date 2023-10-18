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22 Ноября
Картинка благополучия вашему дому
Безупречная открытка с белкой Праздничного настроения
Отличного настроения
Пусть голубеют небеса
Замечательного настроения
Поразительная открытка Ешь витамины и не болей!
Открытка скорее выздоравливай
Озорная открытка с мальчиком Хорошего настроения
Желай, и всё получится
Открытка с приездом с котиком
Я Желаю Вам Счастья
Передаю хорошее настроение
Желаю солнечной улыбки, сердечной самой теплоты
Пусть во всех делах зеленый свет сияет
Открытка прекрасного, зимнего денёчка
Пришла пожелать хорошего настроения
Пусть в вашем доме живет любовь
Смешная картинка выздоравливай
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