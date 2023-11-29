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Открытки 25 декабря
Суперская открытка Прекрасных зимних дней
Тебе в душе тепла, а в жизни - счастья
Идеальная открытка со снеговиком Чудесного настроения
Пусть лимит на Счастье никогда не истекает
Открытка пусть все желания исполняются
Открытка хорошего настроения, с маршмеллоу
Открытка Мира, добра, любви и радости
Желаю тебе отличного здоровья, жизненных сил и прекрасного настроения
Передаю хорошее настроение
Чарующая открытка Желаю море добра, океан удачи
Счастья и любви вам в подарок
Будьте счастливы всегда
Замечательная и вдохновляющая гиф-открытка Чудесного настроения
Классная открытка с пожеланиями
Пусть будет в доме мир, а в сердце - счастье
Будь счастливой и неповторимой
Утро Должно Быть Добрым
Хорошего настроения хочу пожелать
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