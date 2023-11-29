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Открытки 25 декабря
Креативная открытка чудесного настроения с драконом
Озорная открытка с мальчиком Хорошего настроения
Картинка чудесного настроения
Если у вас упало настроение, Поднимите и больше не теряйте
Веселое и позитивное пожелание для тебя
Океан любви и море счастья
Пусть каждый будет дорог и любим. И непременно ангелом храним!
Здоровья вам на все года
Пусть ярким будет каждый день
Красивая открытка с приездом от меня
Открытка скорейшего выздоровления
Открытка с пожеланием теплой зимы
Идеальная открытка Желаю вам всего хорошего
Для тебя пусть сбудется всё что пожелаешь
Освещай всех своей улыбкой
Открытка пусть желания исполняются почаще
Герберы и добрые пожелания для тебя
Прекрасная открытка пушистой вам зимы
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