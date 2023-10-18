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27 Ноября
Открытка желаю счастья с розой
Не нужна аптека, когда у тебя есть любовь близких
Прикольная открытка хорошего настроения
Пусть у вас всё будет классно
Открытка пусть всё будет хорошо
Будьте счастливы мои любимые друзья
Хорошего настроения друг
Нежная открытка с кофе Для тебя! Согрейся
Пусть будет у тебя всегда всё хорошо
Необычная открытка зимнего ангелочка вам на счастье
Я желаю всем вам хорошего настроения
Необычная картинка хорошего настроения
Смешная картинка выздоравливай
Пусть зима принесет надежду и веру на лучшее!
Настроением хорошим украшай свой мир вокруг
Желаю великой удачи
Движущаяся открытка прекрасного настроения
Мира и любви вашей семье
Здравствуйте!
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