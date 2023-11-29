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Открытки 28 декабря
Береги себя, пожалуйста! Без тебя мне будет очень плохо
Прикольная открытка с мальчиком и лекарствами Выздоравливай!
Желаю достатка и успеха
Открытка легкого полета
Букет на счастье всем родным
Сладкая открытка Доброе утро и хорошего дня!
Необычная открытка Попутного ветра , море
Картинка хорошего настроения с анимацией
Поздравляю тебя с приездом
Пусть всегда сбывается, то о чём мечтается
Картинка цветочного настроения
Приношу изобилие и удачу
Вместо слов розы я дарю
Желаю вам солнечного вам настроения
Улыбающаяся анимационная открытка Настроения на весь день
Чтоб дом был защищен от горя
Удивительная открытка с кексами Для настроения
Сладкая открытка с конфетками Для настроения!
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