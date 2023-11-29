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Открытки 28 декабря
Прекрасному человеку с пожеланиями счастья и благополучия
Приятного путешествия
Желаю любви, гармонии и тепла
Пусть удача тебя сопровождает
Вам для отличного настроения
Тебе в душе тепла, а в жизни - счастья
Цветастая открытка с розой Всех благ желаю!
Ослепительная снежность, усыпительная нежность! Зимнего настроения
Открытка с пожеланиями любви и счастья
Пусть ничего не испортит вам настроения
Антикризисный талисман для тебя
Вечного достатка
Желаю мира, счастья и добра тебе мой друг
Прекрасная открытка Исполнения желаний с букетом
Удачи, добра! От всей души желаю лучших перемен в жизни!
Для человека с большим СЕРДЦЕМ и ДУШОЙ
Открытка желаю вам счастья
Уникальная открытка с апельсинками Хорошего настроения
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