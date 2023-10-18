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29 Ноября
Чудесная открытка с котиком Береги себя
Чтоб дом был защищен от горя
Удачного дня и добрых улыбок
Пусть каждый день счастливым будет
Корзина отличного настроения
Изумительная открытка Берегите себя! С сердечком
Мерцающая открытка с пожеланиями счастья
Пусть в вашей жизни будет всё прекрасно
Прикольная открытка хорошего настроения
Открытка с приездом для подруги
Классная открытка с малиновым вареньем Выздоравливай
Будь счастливой и неповторимой
Красивого настроения желаю
Виртуальная открытка хорошего настроения
Открытка праздничного настроения
Прекрасного настроения! Пусть день будет ярким и интересным
Открытка с зайкой Отличное настроение - заразительно
Отличного и яркого вам настроения
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