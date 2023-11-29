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Открытки 7 декабря
Желаю тебе удачи
Улыбайтесь господа
Изысканно-стильная открытка Улыбайся
Чтоб жизнь долгой была
Прикольная зимняя открытка Счастья и здоровья вам!
Тепла и мира душевного
Выздоравливай скорее, будешь ты веселее
Мира и счастья в ваш дом
Герберы и добрые пожелания для тебя
Оригинальное пожелание счастья
Ты лучше всех
Отличного настроения в любую погоду
Прикольная открытка Выздоравливай! Не болей
Приношу изобилие и удачу
Прикольная картинка выздоравливай скорее
Сверкающая открытка Береги себя! Не болей
Пусть в жизни будет всё чудно и прекрасно
Настроением хорошим украшай свой мир вокруг
Здравствуйте!
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