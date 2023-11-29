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Открытки 9 декабря
Цветастая открытка с розой Всех благ желаю!
Поразительная открытка с малинкой Выздоравливай
Счастья и радости вашему дому
Анимационная открытка чудесного настроения
Удивительная открытка с пожеланиями
Красивая открытка с приездом от меня
Чудесная открытка с планетой Береги себя
Пусть ярким будет каждый день
Забавная открытка с ежиком Хорошего настроения
Открытка хорошего настроения, с маршмеллоу
Будьте счастливы мои любимые друзья
Не грусти - Улыбнись
Самого прекрасного настроения на весь день
Прекрасная открытка цветочного настроения
Дай вам Бог добра и счастья
Удачи, добра! От всей души желаю лучших перемен в жизни!
Желаю тебе удачи
Хорошего и цветного настроения
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