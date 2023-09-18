Поздравление С Днем Рождения мужчине!Поздравление С Днем Рождения мужчине!

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Пусть каждая минута будет яркой, насыщенной, необыкновенной

Picture пусть каждая минута будет яркой, насыщенной, необыкновенной
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Картинка моим друзьям с любовью

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Спасибо, что ты даришь дружбу мне

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Спасибо за тёплую дружбу

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Я пожелать всего хорошего вам хочу

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Чтоб мир вам стал кусочком рая

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