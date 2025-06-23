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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть уютным будет вечер, пусть обнимет вас за плечи

Picture пусть уютным будет вечер, пусть обнимет вас за плечи
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