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Благодарю от души! Благодарю от души!

День закончился, уходит, вечер пусть несет тепло

Postcard день закончился, уходит, вечер пусть несет тепло
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