Замечательная открытка Добрый вечер! С луной
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Вечернему уюту нет цены. Он душу лечит от невзгод дневных
Открытка с розами Пусть вечер принесет тебе покой и гармонию
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Добрый вечер! Хорошего завершения дня!
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