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Благодарю от души! Благодарю от души!

Тишина - это особое состояние мира и души! Добрый вечер

Picture тишина - это особое состояние мира и души! добрый вечер
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