Добрый вечер люди добрые
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И снова вечер на подходе, пусть будет тихо на душе
Пусть он будет душевным и спокойным! Добрый вечер