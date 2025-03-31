Хорошего дня! Счастье приходит к тому, кто в него верит
Хорошего дня! Пусть день будет ярким и радостным
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Относитесь к себе с любовью, а ко всему остальному - с юмором
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Отличного денька! Каждый день жизни - это подарок Бога
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