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(20)
Именины:
26 декабря
30 декабря
31 декабря
2 января
5 января
11 января
14 января
20 января
27 января
28 января
30 января
3 февраля
4 февраля
8 февраля
9 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля
19 февраля
23 февраля
26 февраля
28 февраля
5 марта
6 марта
7 марта
9 марта
11 марта
14 марта
18 марта
22 марта
23 марта
24 марта
25 марта
29 марта
1 апреля
2 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля
19 апреля
21 апреля
25 апреля
27 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая
6 мая
9 мая
10 мая
12 мая
19 мая
20 мая
21 мая
25 мая
27 мая
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
11 июня
15 июня
17 июня
20 июня
22 июня
23 июня
25 июня
26 июня
2 июля
3 июля
7 июля
9 июля
10 июля
11 июля
13 июля
14 июля
16 июля
22 июля
25 июля
27 июля
29 июля
31 июля
2 августа
3 августа
6 августа
10 августа
12 августа
13 августа
16 августа
17 августа
20 августа
22 августа
25 августа
31 августа
2 сентября
4 сентября
5 сентября
7 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
19 сентября
20 сентября
23 сентября
27 сентября
28 сентября
30 сентября
1 октября
3 октября
4 октября
6 октября
11 октября
12 октября
14 октября
15 октября
16 октября
19 октября
21 октября
25 октября
28 октября
29 октября
31 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
5 ноября
9 ноября
10 ноября
13 ноября
14 ноября
16 ноября
17 ноября
22 ноября
23 ноября
25 ноября
26 ноября
29 ноября
30 ноября
2 декабря
3 декабря
5 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
20 декабря
23 декабря
24 декабря