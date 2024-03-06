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Чудесная открытка Я люблю тебя с зайчиком
Открытка шлю тебе свое сердечко
Замечательная открытка с ангелом Я тебя люблю
Картинка люблю тебя мужчине
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Открытка люблю с корзиной роз
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Чарующая открытка с сердечками Я люблю тебя!
Открытка пусть любовь не кончается
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Твои глаза сияют ярче солнышка, и дни становятся жарче
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