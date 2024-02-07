Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Твои глаза сияют ярче солнышка, и дни становятся жарче

Postcard твои глаза сияют ярче солнышка, и дни становятся жарче
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Картинка ты в моем сердце

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