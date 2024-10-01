Ты моя любимая и единственная
Особенная открытка я тебя люблю с розами
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Невероятная открытка с собачками Я люблю тебя
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Открытка у любви нет конца
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