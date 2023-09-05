Креативная открытка с печеньем Любимой подруге

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Красивая открытка любимой подруге
Тебе красавица улыбнись
Восхитительной подруге от души
Это тебе, моя хорошая
Эта игрушка для тебя, подружка
С любовью для моей подруги
Огромной радости желаю
Ты лучше всех
Солнышко моё для тебя
Ароматно-приятная открытка с розой Подружке
Будь счастлива, моя подруга
Открытка для подружки
Моей подружке букет роз
Уникальная открытка для любимой подруги
От меня конфеты и цветы
Для самой лучшей подруги
Подруга дней моих прекрасных это тебе
Тебе, от всего сердца, Моя подружка
Ты прекрасна и это тебе
Очаровательная открытка с духами Моей подружке!
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