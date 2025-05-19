Вы прекрасны, говорю вам от души
Пусть все твои мечты исполнятся, дорогая
Моим неподражаемым подругам
Потрясающая и душевная открытка Подружке
Очаровательная и веселая гиф-открытка Моей подруге
Будь дальше такой же прекрасной, чуткой и заботливой
Это всё тебе, моя подруга
Для самой классной подруги
Милая открытка с зеленью Моей подруге
Моей подруженьке скромный букетик
Прикольная открытка с собачкой Любимой подруге
Для душечки подруги
Сверкающая картинка подруге
Подруге с розами
Ты лучше всех
Моей подружке! Отличного здоровья, огромных жизненных сил
Для тебя, моя подружка
Добрая открытка с зайчиком Ты лучшая!
Это для тебя - Улыбнись красавица
Тебе красавица эти розы