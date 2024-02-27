Прекрасной подруге
Ты нежна словно цветочек
Желаю чтоб твоя душа была полна
Открытка с цветами для подруги
Будь, как ясный день светла
Моей подруге роза
Видео открытка любимой подруге
Для моей лучшей подружки - лучший букет
Тебе милая подружка
Желаю чтоб цветы дарили
Это Всё Тебе, Подруга
Все для тебя подружка моя
Вам просили передать
Огромной и взаимной любви
Суперская открытка с чашкой кофе Подружке
Тебе моя королева
Вот эта роза для тебя
Подруге с розами
Для самой замечательной подруги
Красавице подруге