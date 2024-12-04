Яркая открытка Подруге от меня! С живыми розами
Подруга дней моих прекрасных это тебе
Цветочки для тебя моя подруга
Сказочная и фантастическая гиф-открытка От всей души
Улыбайся шире, ты всех лучше в мире
Вы прекрасны, говорю вам от души
Открытка моей подруге, ценю и уважаю
Для изысканной леди
Для тебя моя радость цветы
Букет для тебя, моя хорошая
Восхитительной подруге от души
Ничего себе какая же ты у меня красивая подружка
Самой красивой и лучшей подруге
Ты нежна словно цветочек
Будь Счастлива Всегда
Ты обалденная подруга
Пусть все мечты сбываются, будь счастлива и улыбайся
Подруге моей
Моя подруга, ты прекрасна
Это Всё Тебе, Подруга