По пустякам - не огорчайтесь и жизнью сладко наслаждайтесь!

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Замечательная открытка с белочкой Хорошего настроения!
Лови удачу за хвост
Желаю счастья вот столько
Дом счастья
Открытка желаю вам счастья
Клёвая открытка Желаю счастья
Дарю тебе домовенка
Счастья вам! А снег был тих, как будто слушал душу...
Пусть мешочек счастья, здоровья и любви будет всегда с добой
Необычайная открытка с белочкой Добра и счастья
Забавная открытка с лимончиками Хорошего здоровья!
Успехов и удачи тебе
Удачи, счастья, нежных слов
Открытка пожелание хорошей погоды
Тебе в душе тепла, а в жизни - счастья
Милая открытка пусть счастье будет рядом всегда
Для тебя счастья и отличного настроения
Чтоб деньги в доме были
Пусть будет в доме мир, а в сердце - счастье
Неповторимая открытка с голубем Мирного неба
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